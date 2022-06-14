الأنبا رافائيل يصلى قداس خاص لطلبة الثانوية العامة بحضور أولياء الأمور

كتب محمد الأحمدى

صلي الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، قداس خاص مع طلبة الثانوية العامة بوسط القاهرة بالكنيسة المرقسية الكبرى صباح اليوم، بحضور عدد من أولياءأمورهم.

وكانت كاتدرائية رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بأسيوط صلت برفقة طلاب وطالبات الثانوية العامة السبت الماضى الساعة 7:30 صباحاً قداس خاص أيضا مع الطلاب.

ونشرت الكاتدرائية بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك " الأحباء شباب و شابات الثانوية العامة بإيبارشية أسيوط.. يرفع الصلاة منأجلكم سيدنا الأنبا يوأنس بالقداس الإلهي يوم السبت 11 يونيو 7:30 صباحا بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل ... تعالوا مُبكرين لنوال البركة ".