اعترافات عصابة النصب على عملاء البنوك: صرفنا الأموال على متطلبات شخصية

كتب سليم على

اعترف 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بزعم انهم من خدمة العملاء أحد البنوك، بارتكاب وقائع نصب تمكنوا من خلالها الاستيلاء على أموال المواطنين، كما أضافوا بإنفاقھم المبلغ المالى المستولى علیھ على متطلباتھم الشخصیة عن طریق إجراء عملیات شراء على شبكة الإنترنت

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لم تهمة النصب على المواطنينبهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجدیدة بمدیریة أمن القاھرة من (أحد المواطنین ، مقیم بدائرة القسم) بتلقیه إتصالاً ھاتفیاً من رقم ھاتف "محدد" ادعى خلاله المتصل بأنه من خدمة العملاء الخاصة بأحد البنوك، وطلب منه بعض البیانات الخاصة بھ بدعوى تحدیث بیانات الفیزا كارت لعدم إیقافھا وأرسل له رسالة نصیة من البنك سالف الذكر تفید ذلك، وعقب قیام المُبلغ بإرسال أرقام الفیزا كارد خاصته والرقم السرى، فوجئ بتلقیه رسالة نصیة على ھاتفة المحمول من البنك تفید سحب مبلغ مالى من فیزا المشتریات الخاصة بھ ، فقام بالتوجه إلى البنك وقدم شكوى وتم إیقاف الفیزا.

بإجراء التحریات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص، مقیمین بدائرة قسم شرطة الأھرام بالجیزة. وبتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى إختبائھم بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة.

عقب تقنین الإجراءات بالتنسیق مع قطاع الأمن العام ومدیریة أمن الجیزة تم إستھدافھم وأمكن ضبطھم، وبحوزتھم (ھاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة – 11 ھاتف محمول بإجمالى عدد 16 شریحة –17 شریحة ھاتف محمول لشبكات مختلفة).