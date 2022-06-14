استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 591 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 6 ملايين و61 ألفا و79 إصابة مؤكدة، كما سجلت 9 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 156 ألفا و652 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 617 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 10 ملايين و732 ألفا و429 إصابة مؤكدة، إلا أنها لم تسجل أي حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 43 ألفا و83 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 2119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و992 ألفا و597 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و414 حالة وفاة.

وفي بروناي دار السلام، سجلت السلطات الصحية 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 153 ألفا و611 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 225 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 2905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و294 ألفا و321 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و699 حالة وفاة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 737 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و219 ألفا و912 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 9 آلاف و390 حالة وفاة.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و10 آلاف و90 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 116 ألفا و371 حالة وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 1791 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8 ملايين و107 آلاف و944 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و336 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت وزارة الصحة 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و954 ألفا و243 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و131 حالة وفاة.

وفي اليابان، سجلت وزارة الصحة 13 ألفا و128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و51 ألفا و732 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 30 ألفا و891 حالة وفاة.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 327 ألفا و145 حالة والوفيات إلى 5651 حالة.

وسجلت زامبيا 61 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و283 مصابا لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3989 حالة.

وسجلت السنغال 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 86 ألف و170 حالة إصابة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 258 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و20 ألفا و596 حالة كما سجلت حالتين وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و101 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 19 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و631 صابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفي نيبال، سجلت وزارة الصحة 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا و 223 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و952 حالة وفاة.

وفي أرمينيا، سجلت السلطات الصحية 38 حالة إصابة جديدة وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 423 ألفًا و44 إصابة، والوفيات ما زالت متوقفة عند 8625 وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و682 إصابة و8 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و500 ألف و489 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و20 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 10 آلاف و371 إصابة و41 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17 مليونا و664 ألفا و43 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 167 ألفا و432 حالة وفاة.

وسجلت سلطات الصحة البريطانية إجمالي وفيات بلغ 196 ألفا و418 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و239 ألفا و260 حالة إصابة.

وفي قبرص، تم تسجيل 2207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى 491 ألفا و777 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1068 حالة بعد عدم تسجيل حالات وفاة على مدار أمس.

وفي البرتغال، سجلت السلطات الصحية 158 ألفا و534 حالة إصابة و292 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.