اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:24 ص
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وصل 8.388 مليون ..

ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري 111 ألف برميل يوميا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:00 ص
ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري 111 ألف برميل يوميا نفط - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر مارس 2022 بمقدار 111 ألـف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.388 مليون برميل يوميا، ويتوقع ارتفاعه خلال شهري أبريل ومايو 2022 ليصل إلى 8.649 مليـون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية للتطورات البترولية بالأسواق العالمية ابريل 2022 .
 
 
 وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "،ارتفاع عـدد الحفارات العاملة بمقدار 24 حفارة خلال شهر مارس 2022 ليبلغ 598 حفارة . 
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وذكر التقرير، انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة خـلال شهر و مارس 2022 بمقدار 43 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2568 مليون برميل ، كما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 8 مليـون برميـل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1748 مليون برميل .

نفط

النفط الصخري

الولايات المتحدة



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