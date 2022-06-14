إزالة تعديات على أراضى زراعية بعزبة الخامى بمساحة قيراط بمركز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايده ماضي،السكرتير العام المساعد، من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بعزبة الخامي التابعة لقرية الحمراوي، على مساحة قيراط، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية.

ووجهت السكرتير العام المساعد بالتعامل بكل حزم مع جميع أنواع التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها من المهد على الفور، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وتنفيذ تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتعامل الفوري مع جميع التعديات على الأراضي الزراعية، وتحويل المخالفين إلى النيابة المختصة، وتسليم الأرض لجهة الولاية.





















































