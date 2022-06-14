اليوم السابع
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أهالى قرية الميتة بالفيوم يطالبون بتوصيل الصرف الصحى.. وشركة المياه ترد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:00 ص
أهالى قرية الميتة بالفيوم يطالبون بتوصيل الصرف الصحى.. وشركة المياه ترد محطة صرف صحى - ارشيفية
كتبت: شيماء حمدى - الفيوم - رباب الجالى

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أرسل القارئ سعد سلطان من أهالى قرية الميتة التابعة قلهانه مركز إطسا محافظة الفيوم، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب عدم وجود الصرف الصحى، مطالبا بعمل شبكة للصرف للتسهيل على المواطنين.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، إنه سيتم التواصل مع المواطن لبحث الشكوى. 
 

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 


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