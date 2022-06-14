أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والقلعة للاستشارات المالية، وبنك التعمير والإسكان، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، وحديد عز، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 9944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 12271 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4010 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2727 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3842 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

وأعلنت شركتا دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سينار فارما، شراء الأولى 92 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.25% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 2 مليون سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 750 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بنفس الشركة 250 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 5 آلاف سهم، 3550 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، 90 ألف سهم، 15 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تنمية للاستثمار العقاري 91767 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1200 سهم.

في سياق منفصل قالت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إنه تم الاتفاق من ناحية المبدأ بين كل من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية وشركة ابدأ لتنمية المشروعات والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات على تأسيس شركة بينهم برأس مال مرخص به قدره 500 مليون جنيه وذلك لغرض إدارة المشروعات الصناعية وكافة الأغراض المرتبطة بها.

من جهة أخرى قالت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إنه جاري إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مشروع إنشاء جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة استثمارية مبدئية 1.7 مليار جنيه، وجاري العمل على البحث عن قطعة الأرض المناسبة لذلك، وأنه سوف يتم إعلان التكلفة النهائية طبقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية، وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة تمهيدًا لاتخاذ قرار بزيادة رأس المال لتمويل جميع التوسعات الخاصة بالشركة.

في سياق آخر قالت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إن الشركة تعتزم إصدار خطاب ضمان بقيمة 9% من إجمالي صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق والمقدرة بمبلغ 56.4 مليون جنيه (مغطى بنسبة 15%) لإتاحة هذا المبلغ المحتجز من قيمة الإصدار الأول للشركات المشاركة في التوريق.

فيما أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، موافقة مجلس الإدارة على تشغيل وصيانة مصنع الشركة ذاتيًا، تعظيمًا لفاعلية الأداء وتأكيدًا على قيام الشركة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو من أجل الريادة، وبناء الإمكانات الداخلية والاعتماد على الكفاءات الداخلية، وكذلك الكفاءات الخارجية والخبرات الذاتية المتراكمة بالشركة وشركاتها التابعة والشقيقة، وذلك بعد انتهاء عقد الإدارة الفنية لتشغيل وصيانة مصنع الشركة بقنا والمسند إلى الشركة العربية السويسرية للهندسة "آسيك" بداية من شهر يوليو عام 2012 وشارف على الانتهاء بنهاية شهر يونيو عام 2022.