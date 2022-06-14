أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 14-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14-6-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.421 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.421 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 414 مليون ورقة مالية بقيمة 683.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.69%، والعرب على 6.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 116.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 49.6 مليون جنيه، 16 مليون جنيه، 44.3 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 9981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 12283 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3857 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 750 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بنفس الشركة 250 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 5 آلاف سهم، 3550 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، 90 ألف سهم، 15 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة تنمية للاستثمار العقاري 91767 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1200 سهم.

الدولية للمحاصيل الزراعية

قالت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إنه تم الاتفاق من ناحية المبدأ بين كل من الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية وشركة ابدأ لتنمية المشروعات والشركة الدولية للأسمدة والكيماويات على تأسيس شركة بينهم برأس مال مرخص به قدره 500 مليون جنيه وذلك لغرض إدارة المشروعات الصناعية وكافة الأغراض المرتبطة بها.

المصرية لنظم التعليم

قالت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إنه جاري إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مشروع إنشاء جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة استثمارية مبدئية 1.7 مليار جنيه، وجاري العمل على البحث عن قطعة الأرض المناسبة لذلك، وأنه سوف يتم إعلان التكلفة النهائية طبقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية، وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة تمهيدًا لاتخاذ قرار بزيادة رأس المال لتمويل جميع التوسعات الخاصة بالشركة.

الصعيد للمقاولات

قالت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إن الشركة تعتزم إصدار خطاب ضمان بقيمة 9% من إجمالي صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق والمقدرة بمبلغ 56.4 مليون جنيه (مغطى بنسبة 15%) لإتاحة هذا المبلغ المحتجز من قيمة الإصدار الأول للشركات المشاركة في التوريق.

مصر للأسمنت-قنا

أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، موافقة مجلس الإدارة على تشغيل وصيانة مصنع الشركة ذاتيًا، تعظيمًا لفاعلية الأداء وتأكيدًا على قيام الشركة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو من أجل الريادة، وبناء الإمكانات الداخلية والاعتماد على الكفاءات الداخلية، وكذلك الكفاءات الخارجية والخبرات الذاتية المتراكمة بالشركة وشركاتها التابعة والشقيقة، وذلك بعد انتهاء عقد الإدارة الفنية لتشغيل وصيانة مصنع الشركة بقنا والمسند إلى الشركة العربية السويسرية للهندسة "آسيك" بداية من شهر يوليو عام 2012 وشارف على الانتهاء بنهاية شهر يونيو عام 2022.