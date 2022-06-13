1500 جنيه تراجعًا بسعر طن الأرز.. والكيلو للمستهلك يبدأ من 12.5 جنيه

كتب - إسلام سعيد

كشف مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، تراجع سعر طن الأرز الأبيض من 1000 إلى 1500 جنيه، وذلك بعد طرح مناقصة لاستيراد شحنة أرز هندي تصل مصر يوليو 2022 وهو أرز مشابه في المواصفات الأرز المصري رفيع الحبة..

وأضاف الوليلي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن موسم توريد الأرز بدأ في شهر أغسطس الماضي على سعر 3500 جنيها لطن الأرز الشعير "الأرز الخام" وجرى التداول وقتها في متوسط هذا السعر، مشيرا إلى أن البعض رأى أن هذا السعر غير مناسب لذا قام بعض المزارعين وكذلك أصاحب رؤوس الأموال في تخزين الشعير لحين صعود أسعاره وهو ما جعل الأسعار تسجل صعود ملحوظ.

وأشار رئيس لجنة التصدير، إلى أن سعر طن أرز الشعير ليتراوح بين 6.5 – 7 آلاف مع بداية شهر رمضان تقريباً وفي المقابل ارتفع سعر طن الأرز الأبيض إلى مستويات 10 آلاف جنيها للطن، ومع إطلاق المبادرات منها أهلا رمضان وفتح منافذ تابعة للحكومة وهو ما تسبب في هدوء وتيرة صعود الأسعار.

وتابع رداً على ما حدث في سوق الأرز، " مع الأسبوع الأول من شوال فوجئنا بصعود سعر طن أرز الشعير لمستويات قياسية إلى 11 ألف جنيها للطن لأول مرة في التاريخ، وهو ما تسبب في عزوف أصحاب المضارب عن الشراء، لتعود الأسعار إلى مستويات 9 آلاف جنيها للطن من الأرز الشعير.

وعن وضع سعر الأرز للمستهلك، كشف الوليلي، أن سعر كيلو الأرز يتراوح بين 12.5 إلى 14 جنيها في شوال الأرز 25 كليو، مشيرا إلى أن سعر الأرز المعبأ يختلف من شركة إلى أخري حسب البراند والشركة المعبأة.