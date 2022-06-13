وفاة طفل 9 سنوات فى حريق نشب بمنزل ريفى بالكوامل سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه في حريق نشب بمنزل ريفى بمدخل الكوامل دائرة مركز سوهاج، تم الدفع بقوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده واستخراج الجثة ونقلها لمستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل ريفى مكون من طابق واحد بمدخل قرية الكوامل دائرة مركز سوهاج بجوار بنزينة النيل، ووجود جثة لطفل وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بمنزل ريفى مكون من طابق واحد بمدخل الكوامل بجوار البنزينة.



نتج عن الحريق وفاة الطفل محمد . ر . م . س البالغ من العمر 9 سنوات تمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة إلى مستشفى سوهاج العام وأنحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة والمفروشات وكمية من المتعلقات الشخصية تم عملية التبريد لمكان الحريق، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.