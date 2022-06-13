ندوة توعوية لمناقشة قضية الزواج المبكر وختان الإناث لتضامن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع النادي الاجتماعي بالزعفران، ندوة توعوية، لمناقشة قضية الزواج المبكر وختان الإناث، برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتورة ماجدة عمر فرحات مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة.

قالت الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، إن الختان من العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة للتحكم بسبب الجهل المتفشي خاصة في المناطق الشعبية والريفية، وما ينتج عنها من آثار نفسية وصحية سلبية، مشيرة إلى إن قضايا العنف ضد المرأة لابد من مواجهتها بكافة الطرق والمديرية لا تدخر جهدا في عقد الندوات التوعية التي تناقش هذه القضايا.

وأضافت الدكتورة ماجده، ان الزواج المبكر والمشاكل التي تواجهها الفتيات من جراء هذا الزواج في القرى المصرية وتحدى الدولة في الحد من هذه الظاهرة، والدوافع التي تؤدي إلى ذلك، مضيفه إلى أن العنف سلوك عنيف يمارس ضد المرأة ويؤدي إلى إلحاق الاذى بها على الجانب النفسي والجسدي، سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، موضحة الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في التصدي لمثل هذه القضايا، جاء ذلك بحضور حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية الزعفران، ومحمد عباس مدير النادي.



الحضور بالندوة من الطالبات



الحضور بندوة التضامن الاجتماعي