مطرب يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة فى النمسا سبتمبر المقبل

كتبت: هناء أبو العز

أعلن المطرب النمساوي ماركو بوجو "أنه سيخوض انتخابات الرئاسة فى البلاد فى سبتمبر المقبل ضد الرئيس الحالي الكسندر فان دير بيلين".

وقال ماركو بوجو فى تصريحات له اليوم الإثنين أنه قرر الترشح لرئاسة الجمهورية فى النمسا لأنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ويستطيع خدمة البلاد من هذا المنصب الرفيع ولكنه لم يحصل بعد على 6 الاف تفويض لخوض الانتخابات – بحسب الدستور النمساوي ، وأنه بدأ بالفعل فى حملته الانتخابية حيث شارك فى لقاءات جماهيرية الى جانب الحشد عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي .

يشار الى أن بوجو يقود فرقة فنية تسمى " توربوبير " واشتهر بمشاركته في مهرجان "نوفا روك" في مدينة نيكلسدورف والذي يحضره الالاف من النمساويين.

ومن المعروف أن الانتخابات الرئاسية النمساوية تعقد فى سبتمبر المقبل ويخوضها الرئيس الكسندر فان دير بيلين الذي قضى ست سنوات فى رئاسة البلاد ويتيح له الدستور التنافس على فترة رئاسية جديدة حيث يحظى فان دير بيلين بتوافق حزبي ومجتمعي واسع.