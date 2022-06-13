مطبعة تايوانية بـ27 مليون جنيه تعيد الحياة لـ"مطابع محرم الصناعية"

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير حديث صادر عن القابضة للصناعات الكيماوية ، أنه فى إطار جهود تطوير المصانع وتحديثها بأحدث تكنولوجيا فى العالم، تم تركيب وتشغيل ماكينة طباعة وتفصيل الكرتون المضلع 5 لون تايوانية الصنع، وبتكلفة استثمارية 27 مليون جنيه، بهدف زيادة شريحة العملاء ورفع الطاقة الإنتاجية الشهرية من 300 إلى 700 طن، كاشفا أنه من المتوقع بعد التشغيل الخاص بها، أن يتم استرداد رأس المال خلال 5 سنوات من بدء الإنتاج.

أضاف التقرير إنه بدأ إنتاج نوعية جديدة من منتجات الألومنيوم الخاص بالشركة الشرقية إيسترن كومبانى، وذلك في "مطابع محرم الصناعية" بالإسكندرية، ما انعكس على زيادة كمية إنتاج الألومنيوم إلى 879 طنا خلال العام المالي الماضى، مقارنة بـ 660 طنا خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 33%.

كما أوضح تقرير القابضة الكيماوية، أنه تم الانتهاء من مشروع الحماية المدنية والتوافق مع جهاز الحماية المدنية بقيمة 12 مليون جنيه بعد أن يستغرق تنفيذ المشروع عام تقريبا .

جدير بالذكر أن مصانع مطابع محرم تأسست عام 1885، وتم تطويرها عدة مرات، خفضت خسائرها من 37 مليون جنيه العام المالى 2019-2020 إلى 34 مليون جنيه خلال العام المالي 2020-2021، كما حققت 94 مليون جنيه إيرادات، مقابل 83 جنيه إيرادات .