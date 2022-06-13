مسئول فلسطينى: الانتهاء من مشاريع المدن السكنية المصرية فى غزة 2023

كتب: أحمد جمعة

توقع وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية المهندس ناجي سرحان، الاثنين، الانتهاء من مشاريع المدن السكنية المصرية في قطاع غزة العام المقبل.

ونجحت الفرق الفنية والهندسية المصرية منذ أسابيع في الانتهاء من المرحلة الأولى من البنية التحتية الخاصة بمشروع كورنيش غزة، وقال السقا في حديث مع وكالة سوا الإخبارية في غزة منذ أسابيع إن:" المرحلة الأولى من البنية التحتية في كورنيش غزة والتي شملت الصرف الصحي ومياه الأمطار وغيرها، انتهت بعد رصف أول طبقة أسفلت اليوم".

أوضح أن شارع كورنيش غزة يصل إلى 1700 متر طولي وعرض 40 مترا.

وأضاف السقا:" اللجنة المصرية لإعمار غزة، تعمل بمواصفات عالية الجودة في مشروع كورنيش غزة، ومع نهاية فصل الصيف يكون المشروع قد انجز بنسبة تصل إلى 70%."

وأوضح السقا أن وتيرة العمل في مشروع كونيش غزة تسير على قدما وساق، حيث أن توفر المواد الخام من قبل جمهورية مصر العربية أدى إلى تسريع وتيرة العمل في المشروع.

تواصل اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تحركاتها المكثفة لتسريع وتيرة العمل داخل القطاع عقب إطلاق المرحلة الثانية من إعمار غزة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد سهيل السقا مسئول إحدى شركات المقاولات المشاركة في إعادة إعمار غزة فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، دخول مواد الخام اللازمة لإعادة إعمار غزة من معبر رفح البرى، مشيرا إلى وصول وفد هندسى مصرى لمتابعة أعمال المنحة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتخفيف عن المواطنين في غزة والإعلان عن منحة مصرية لإعادة إعمار غزة بـ 500 مليون دولار.