محافظ شمال سيناء يوجه بإعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية

شمال سيناء - محمد حسين

وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بإعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، مع التركيز على إقامة المشروعات الضرورية التى تصب فى صالح المواطنين، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن المحافظ عقد اجتماعا برئاسته، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، ومديرى التخطيط والشئون المالية والاستثمار بالمحافظة، على دراسة التكلفة المالية للمشروعات وكيفية تدبير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات.

طالب المحافظ بمراجعة وتحديد المشروعات ذات الاولوية التى سيتم اقرارها ضمن خطة العام المالى 2022/2023، مع الوضع فى الاعتبار الزيادات التى طرأت فى الأسعار.

وجه المحافظ باستمرار ترشيد الإنفاق واتباع سياسة تقشفيه ومراجعة أوجه الصرف، طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

من جانبه أكد المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، على أن نسبة تنفيذ المشروعات التى تقوم بها منطقة التعمير خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ اقتربت من 100٪، لافتا إلى تخصيص مبلغ 128.9 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ضمن العام المالى الجديد، من بينها انشاء منازل ووحدات سكنية ورصف طرق بالعريش والقرى العائدة بالشيخ زويد.