مافيش صاحب يتصاحب.. القبض على المتهم بقتل صديقيه في السويس

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثتين بالسويس، وتم وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم عتاقة بمديرية أمن السويس، من (حارس خاص بأحد المواقع التابعة لشركة استثمار عقارى بدائرة القسم)، بعثوره على جثتين لشخصين مجهولين، وتبين إصابة كلٍ منهما بعيار نارى، وأمكن تحديد هوية المجنى عليهما، وتبين أنهما (محاسب ومالك شركة للسقالات).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، توصلت جهوده، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "صديق المجنى عليهما" له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم العبور بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تنسيقاً ومديرية أمن القليوبية، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مُستغلاً رغبة المجنى عليهما فـى إستبدال مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، وأضاف بإتفاقه معهما على إستبدال مبلغ مالى وإستقلوا رفقته سيارته الملاكى وحال سيرهم بطريق (الزعفرانة/ السخنة) توقف المتهم على جانب الطريق بزعم عدم قدرته على القيادة وطلب من أحد المجنى عليهما القيادة بدلاً منه وعقب ترجله من السيارة أطلق تجاههما أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما، وعقب ذلك قام بالتخلص من الجثتين بإلقائهما بمكان العثور وإستولى على (المبلغ المالى - متعلقاتهما الشخصية) وتوجه لمحل سكنه تم بإرشاده ضبط ( مبلغ مالى - متعلقات المجنى عليهما الشخصية - السيارة المستخدمة فـى الواقعة- السلاح المستخدم - عدد من الطلقات من ذات العيار).