وقال ممثل المفوضية في بولندا مارين دين كاجدومكاج ، في تصريح اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، إن تبرع كوريا الجنوبية سيساعد اللاجئين الأوكرانيين في بولندا على شراء المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والضروريات اليومية.

من جهته، أوضح السفير الكوري لدى بولندا، إيم هون-مين، أن الحكومة الكورية الجنوبية تتعهد بمواصلة تقديم الدعم لبولندا والدول الأخرى، التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية قدمت ما مجموعه 6 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين في هذا العام، بما في ذلك 3.5 مليون دولار للاجئين الأوكرانيين في بولندا.

يذكر أنه من المتوقع استخدام تبرع كوريا الجنوبية للأوكرانيين في المناطق البولندية التي تستقبل اللاجئين من أوكرانيا، مثل وارسو وكراكوف، واستفاد حوالي 170 ألفا من اللاجئين الأوكرانيين من تبرع كوريا الجنوبية حتى الآن.