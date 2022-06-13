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طقس اليوم حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:00 ص
طقس اليوم حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين:  القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
 

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