اليوم السابع
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ضبط المتهمين بتزوير بطاقات مشاهدة مباريات كرة القدم

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:33 ص
ضبط المتهمين بتزوير بطاقات مشاهدة مباريات كرة القدم قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتزوير وترويج البطاقات الخاصة بالدخول لمشاهدة مباريات كرة القدم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من العاملين بالشركة المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم المقامة بإستاد القاهرة الدولى الكائن بدائرة القسم ، بمحاولة أحد الأشخاص الدخول للإستاد وبحوزته بطاقة "فان آى دى" يشتبه فى صحتها ، وتم تسليمه للخدمات الأمنية المعينة للتأمين لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتبين أنه "مقيم بمنطقة القطامية".
 
بالفحص تبين أن البطاقة "مزورة" وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمون بمحافظة القاهرة) .. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (جهاز كمبيوتر- شاشة- طابعة "المستخدمين فى إرتكاب واقعة التزوير") .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
 

تزوير

جرائم التزوير

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