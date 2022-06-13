زفاف على جبهات القتال.. جنود أوكرانيين يحتفلون بزواجهم أثناء الحرب "صور"

كتب عبد الوهاب الجندى

احتفل عددا من الجنود الأوكرانيين المشاركين في العمليات العسكرية لمواجهة القوات الروسية، بحفل زفاف عسكريين من قوات المظلات التابعة للواء 25 الأوكراني على الجبهات الأممية للقتال، ونشرت وزارة الدفاع الروسية صور، لحفل الزفاف وقدمت التهانئ للجنود على زواجهم.

ميدانيا، قال قائد الجيش الأوكراني، إن روسيا تتقدم في لوجانسك بفضل التفوق الناري، فيما أكد أن قوات بلاده نجحت بصد القوات الروسية في سيفيرودونيتسك رغم شدة القصف.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، عن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني القول إن القوات الروسية تركز جهودها في شمال منطقة لوجانسك وتستخدم المدفعية بشكل كثيف ولديها "ميزة التفوق الناري".

وواصل الجيش الروسي، ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ يوم 24 فبراير الماضي وحتى الآن بهدف تحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا بحسب ما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما تستمر أوكرانيا في الدفاع المستميت بدعم مادي وعسكري من الغر وحلف الناتو.

وتدور معارك طاحنة في شرق أوكرانيا خصوصا في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن "قتال شوارع".



جندي يقبل زوجته



زفاف القوات الأوكرانية



قبلات بين الزوجين