رئيس جامعة القناة يشدد بنفسه على عدم دخول المحمول والساعات الذكية للجان

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة تنفيذ الضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات التى أقرتها الجامعة أثناء فترة الامتحانات، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم لكلية التجارة تابع خلالها سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني رافقه خلالها الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد الدكتور ناصر مندور، على عدم دخول أجهزة المحمول والساعات الذكية اللجان الامتحانية مع الطلاب ، وضرورة اظهار إثبات الشخصية الخاصة بكل طلاب، كما اطمئن رئيس الجامعة على توفير سبل الراحة اللازمة لأداء الطلاب الامتحانات فى أجواء مناسبة.

وأشارت الدكتورة هدى عبد الله، وكيل كلية التجارة إلى أن امتحانات اليوم شهدت امتحانات الفرقة الأولى التى بلغ عددهم 1380 طالب وطالبة يؤدون الامتحان فى مادة السلوك الإدارى داخل 67 لجنة امتحانية.



جانب من تفقد الامتحانات بالاسماعيلية (3)



جانب من تفقد الامتحانات بالاسماعيلية (4)



جانب من تفقد الامتحانات بالاسماعيلية (5)



جانب من تفقد الامتحانات بالاسماعيلية (6)



جانب من تفقد الامتحانات بالاسماعيلية (1)