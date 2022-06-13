دراسة: 4 مكملات غذائية أثبتت فعاليتها فى ترطيب البشرة

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تحاول أن تجعل بشرتك تبدو صحية قدر الإمكان، فمن المفيد أن تحافظ على ترطيبها، لسبب واحد، أن التأكد من ترطيب بشرتك يمكن أن يساعد في ظهورها بشكل أفضل بشكل عام، إذا كانت التجاعيد هي مصدر قلقك الرئيسي، فيجب أن تعرف أنه عندما تتمتع بشرتك بالرطوبة التي تحتاجها، فسوف يساعد ذلك على إخفاء بعض تلك الخطوط الدقيقة التي تظهر بسهولة في البشرة الأكثر جفافًا، في حين أن المرطب عالي الجودة الذي يعمل مع نوع بشرتك هو بالتأكيد خط الدفاع الأول ضد الجفاف، يمكن أن تلعب العناصر الغذائية في جسمك دورًا مهما أيضا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

وأكدت دراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، أن أفضل أربعة مكملات هم الكولاجين، والسيراميد، والهيالورونان، والبروسياندين، التي يمكن أن تعزز ترطيب البشرة، و أجرى الباحثون مراجعة منهجية وتحليل لـ 66 تجربة، ووجدوا أن المكملات الأربعة المذكورة "أثبتت فعاليتها" في ترطيب البشرة، من ناحية أخرى، بالنسبة لمكملتين أخريين تم التوصية بهما، وهما بكتيريا حمض اللاكتيك وأستازانتين ، فإن الأدلة كانت "غير كافية".

وقالت كاثي سيجل، خبيرة التغذية الأمريكية، إنه يجب إعادة النظر إلى نظامك الغذائي بدلا من تناول المكملات، مشيرة إلى ضرورة التركيز على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية "هو أفضل بداية" عندما تفكر في الكيفية التي يمكن أن يساعدك بها نظامك الغذائي على "الحفاظ على بشرة صحية واستعادتها "

ومن جانبها قالت ليزا يونج ، خبيرة التغذية ، إن الدراسة لها آثارًا مفيدة للعديد من المكملات الغذائية، ولكن أميل إلى اتباع نهج الغذاء أولاً، موضحة أنه يجب اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا ، والحفاظ على ترطيب الجسم للحصول على بشرة صحية ، مشيرة إلى أن المكملات الغذائية سوف تساعدنا ولكننا لا نعرف التأثيرات طويلة المدى أو التفاعلات مع الأدوية الأخرى.