خليه دايمًا فى بيتك.. 5 فوائد صحية مدهشة للتفاح

كتبت ميرفت رشاد

فوائد التفاح ​1- تحسين صحة القلب وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستوى الكوليسترول في الدم والذين يستهلكون تفاحتين يوميًا خفضوا مستوى الكوليسترول الضار ، أو الكوليسترول "الضار" ، وزادوا توسع الأوعية الدموية لديهم ، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب . 2 - خفض ضغط الدم إذا كنت حريصًا على رفع ضغط الدم إلى مستوى صحي ، فإن تناول تفاحة بين الحين والآخر قد يكون أسهل طريقة للقيام بذلك، وجدت دراسة نشرت عام 2020 في التقارير العلمية أن الأطعمة الغنية بالفلافانول ، بما في ذلك التفاح ، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم . قد يكون الطعام الشعبي الذي لديك بالفعل في المنزل هو المفتاح لتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة، كشفت دراسات متعددة أن تناول التفاح يمكن أن يفيد فعليًا كل جزء من جسمك ، من الرأس إلى أخمص القدمين، وفى السطور القادمة سنوضح لك الآثار الجانبية المفاجئة لتناول التفاح، وفقا لما نشره موقع "eatthis".وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستوى الكوليسترول في الدم والذين يستهلكون تفاحتين يوميًا خفضوا مستوى الكوليسترول الضار ، أو الكوليسترول "الضار" ، وزادوا توسع الأوعية الدموية لديهم ، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب .إذا كنت حريصًا على رفع ضغط الدم إلى مستوى صحي ، فإن تناول تفاحة بين الحين والآخر قد يكون أسهل طريقة للقيام بذلك، وجدت دراسة نشرت عام 2020 في التقارير العلمية أن الأطعمة الغنية بالفلافانول ، بما في ذلك التفاح ، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم .

3 -تحسين بكتيريا الأمعاء يبدأ الهضم الصحي ونظام المناعة الصحي في نفس المكان: أمعائك. لحسن الحظ ، فإن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز بكتيريا الأمعاء المفيدة ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 نشرت في Nutrients ، أدى استهلاك أنواع مختلفة من التفاح ، بما في ذلك Pink Lady و Golden Delicious و Renetta Canada ، إلى زيادة عدد البكتيريا الشعاعية المفيدة داخل أحشاء الأشخاص الخاضعين للدراسة. ولمزيد من المعلومات حول كيفية تأثير هذه الفاكهة الشعبية على صحتك ، تحقق من أحد الآثار الجانبية الرئيسية لتناول الكثير من التفاح .

4 - في حماية صحة أسنانك وفقًا لدراسة عام 2018 نُشرت في PLoS One ، في حين أن تناول التفاح لا يزيل البلاك من الأسنان ، فإنه يقلل من قابلية بقاء البكتيريا في فم الشخص ، مما يحتمل أن يحافظ على صحة بياض اللؤلؤ وأقل عرضة للتلف بمرور الوقت.