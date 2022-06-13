خليه دايمًا فى بيتك.. 5 فوائد صحية مدهشة للتفاح

قد يكون الطعام الشعبي الذي لديك بالفعل في المنزل هو المفتاح لتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة، كشفت دراسات متعددة أن تناول التفاح
يمكن أن يفيد فعليًا كل جزء من جسمك ، من الرأس إلى أخمص القدمين، وفى السطور القادمة سنوضح لك الآثار الجانبية المفاجئة لتناول التفاح، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
فوائد التفاح
1- تحسين صحة القلب
وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستوى الكوليسترول في الدم والذين يستهلكون تفاحتين يوميًا خفضوا مستوى الكوليسترول الضار ، أو الكوليسترول "الضار" ، وزادوا توسع الأوعية الدموية لديهم ، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب .
2 - خفض ضغط الدم
إذا كنت حريصًا على رفع ضغط الدم إلى مستوى صحي ، فإن تناول تفاحة بين الحين والآخر قد يكون أسهل طريقة للقيام بذلك، وجدت دراسة نشرت عام 2020 في التقارير العلمية أن الأطعمة الغنية بالفلافانول ، بما في ذلك التفاح ، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم .
3 -تحسين بكتيريا الأمعاء
يبدأ الهضم الصحي ونظام المناعة الصحي في نفس المكان: أمعائك. لحسن الحظ ، فإن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز بكتيريا الأمعاء المفيدة ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 نشرت في Nutrients ، أدى استهلاك أنواع مختلفة من التفاح ، بما في ذلك Pink Lady و Golden Delicious و Renetta Canada ، إلى زيادة عدد البكتيريا الشعاعية المفيدة داخل أحشاء الأشخاص الخاضعين للدراسة. ولمزيد من المعلومات حول كيفية تأثير هذه الفاكهة الشعبية على صحتك ، تحقق من أحد الآثار الجانبية الرئيسية لتناول الكثير من التفاح .
4 - في حماية صحة أسنانك
وفقًا لدراسة عام 2018 نُشرت في PLoS One ، في حين أن تناول التفاح لا يزيل البلاك من الأسنان ، فإنه يقلل من قابلية بقاء البكتيريا في فم الشخص ، مما يحتمل أن يحافظ على صحة بياض اللؤلؤ وأقل عرضة للتلف بمرور الوقت.
5 - تحسين أنفاسك
كشفت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة Food Science أن تناول تفاحة بعد تناول الثوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإنزيمات الموجودة في الثوم والتي تعزز رائحة الفم الكريهة.
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