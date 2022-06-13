اليوم السابع
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خبيرة قانونية: لا يوجد طلاق شفهى فى المغرب والجزائر وتونس ويكون أمام المحكمة

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:25 ص
خبيرة قانونية: لا يوجد طلاق شفهى فى المغرب والجزائر وتونس ويكون أمام المحكمة منى ذو الفقار
كتب أحمد عرفة

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قالت الخبيرة القانونية منى ذو الفقار، إن إجراءات الصلح تتم فى كل محاكم مصر لكن الناس اللى وصلت للمحكمة بيكونوا خلاص قطعوا بعض.

 

وأضاف منى ذو الفقار، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: فى المغرب والجزائر وتونس لا يوجد طلاق شفهى والطلاق يكون أمام المحكمة.

 

وتابعت الخبيرة القانونية منى ذو الفقار: "قوانين الدول الأخرى مثل المغربى وضع حلولا لمسألة حق الزيارة واستضافة الطفل"، موضحة أن أفضل أن يكون ترتيب الأب فى حضانة الطفل حسب سن الطفل.

 

وقالت منى ذو الفقار: "فى حالة وفاة أحد الأبوين مينفعش الطفل يتحرم من الأب والأم"، موضحة أنه يجب ضم القضايا فى قانون الأحوال الشخصية.

 


منى ذو الفقار

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المغرب

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