خبراء: التهديدات الإلكترونية ساهمت فى زيادة الوعى بمنظومة الأمن المعلوماتى

أكد المتحدثون، فى جلسة الأمن السيبرانى والمرونة الإلكترونية والتى تعقد خلال اليوم الأول لمعرض ومؤتمر CAISEC'22 والتى أدارها أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، أن الهجمات والمخاطر والأزمات المتتالية ساهمت فى زيادة نسبة الوعى على كافة مستوى المؤسسات، وطالبوا بضرورة إعادة التفكير فى أهمية وطرق الحماية، مع المزيد من الدراسة والفهم للإسراع فى مواجهة الهجمات والتعافى منها، حيث إن بعض المجالات بحاجة للنظر أكثر نحو تعزيز الجزء الخاص بتأمين المعلومات، وهناك قطاعات بحاجة للالتحاق بركب تأمين المعلومات والبيانات، مشددين على مختلف الجهات ضرورة وضع السيكيورتى ضمن أولوياتها.

قال سامح إمام خبير الأمن المعلوماتى بشركة سيسكو، إن أكبر أزمة شهدها العالم منذ عامين هى ازمة جائحة كورونا والتى فرضت على الجميع العمل من المنزل، وقد بدأنا فعلياً نرى مفهوم المرونة كتحدى أكبر يخص إتاحة إمكانيات العمل من المنزل بتأمين عالى، لذلك ترفض بعض المؤسسات العمل من المنزل بسبب صعوبة تأمين التعامل على النظام من خارج المؤسسة.

وأضاف أن السوق شهد إعادة توصيف الحلول وبدأ يظهر مفهوم "الثقة المعدومة" حيث السيطرة بشكل فعال على أجهزة الموظفين العاملين من المنزل، وقد تحسنت مستويات المرونة فى العمل من المنزل، وقد أدى ذلك إلى استعداد المرونة للتعامل مع أى مشكلة خاصة أو عامة طارئة، ويمثل السيايبر سيكيورتى جزءاً رئيسياً من حماية مختلف الأعمال.

ومن جانبه، قال شريف الديب مسئول أمن المعلومات بشركة مايكروسوفت، إنه يجب أولاً وضع خطة بكافة الإمكانيات الخاصة بالأصول مع وضع قائمة بالمخاطر المحتملة ليتم وضع برامج التأمين الخاص بها وهذا هو الأمن السيبرانى، أما "المرونة الإلكترونية" فتعتنى توصيل الخدمة مهما كانت الظروف وكذلك البقاء فى أسوء الظروف ثم إمكانية التطور.

وقال يحيى الجوهرى المسئول عن أمن المعلومات بشركة "إى فاينانس"، أنه يجب التأكد من أن الخدمات التى تقدمها الشركات لعملائها، مشيرا أن اى فاينانس تضع منظومة الأمن المعلوماتى ضمن أولوياتها وتقوم بضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا الصدد.

واضاف أنه يجب فهم المخاطر جيداً قبل وضع خطط مواجهة تلك المخاطر وسبل التعافى منها.

ومن جانبه قال إيليا عيد الخبير بشركة بروفبوينت، أنه دائماً ما يتم التركيز على مواجهة الهجمات الخارجية ثم الهجمات الداخلية أيضاً، كما يتم توجيه العملاء نحو تطوير طرق التفكير فى مواجهة المخاطر المختلفة.

وقال أحمد أنور مسئول أمن المعلومات لخدمات ما قبل البيع بشركة بنية سيستمز أنه للوصول إلى مرحلة المرونة الالكترونية، يتم العمل على مرحلة التكنولوجيا وكذلك التكنولوجيات التى تساعد على الدعم السريع للتمكن من القدرة على استعادة البيانات سريعاً لمواصلة العمل فى أسوأ الظروف، كما أن الحلقة الأضعف تتمثل فى توعية المستخدم البسيط الذى غالباً ما يتم من خلاله اختراق النظم.

وقال طارق جميع مدير مبيعات حلول حماية البيانات بشركة دل، أنه من المهم وضع الآليات التى تحمى المنتج بشكل كامل، وأدوات الحماية الموجودة حالياً هى عرضة أيضاً للهجوم ولكن يتم وضع آليات مختلفة لحفظ نسخ إضافية من البيانات فى أماكن مختلفة، والنقطة الأخيرة تتمثل فى وضع التكنولوجيات التى تعيد معالجة المشاكل التى أحدثها الهجوم السيبرانى بما فيها إعادة البيانات بشكل سليم.

فيما أكد خالد عطية مسئول منصات البيانات الحديثة بشركة إنتل، أن الأمن المعلوماتى لم تعد على مستوى السوفت وير فقط، وأضاف أنه بالنظر لمسئولية التأمين الخاصة بمراكز التامين فقد استثمرت انتل فى مختلف مضامين التأمين والمرور إلى مركز البيانات، كما تم إضافة نظام التأمين الداخلى والذى يعتبر كحماية داخل صندوق أسود كصندوق الطائرة لا يستطيع أحد الوصول إليها.