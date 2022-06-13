ثقافة شمال سيناء تنفذ أنشطة الفنون التشكيلية للأطفال

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ فرع ثقافة شمال سيناء، فعاليات استهدفت الأطفال، تضمنت أنشطة فنون تشكيلية وألوان مختلفة من المعرفة، وأكد أشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء، تنفيذ نشاط مدرج بعنوان مسابقة ثقافية بقصر ثقافة بئر العبد عن شهر يونيو .

وأضاف أن ذلك يأتي فى إطار خطة وزارة الثقافـة، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليـم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل .

وأشار إلى أنه تم بمرسم فرع ثقافة شمال سيناء استكمال فعاليات ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال الموهوبين والشباب بطريقة أكاديمية وفى مكتبة الطفل بقصر ثقافة العريش استكمال فعاليات الأنشطة الصيفية وتضمنت قراءة حرة ورسم واكتشاف المواهب فى الغناء والشعر وفى مكتبه الكرامة الثقافية تم تنفيذ فعالية تنمية مواهب الرواد ، كما قام بيت ثقافة المساعيد بعرض فيديو بروجكتور للأطفال بعنوان الشنطة.