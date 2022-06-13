تقديم الخدمة لـ11 ألفا و163 سيدة ضمن حملة "حقك تنظمي" بالشرقية في يومها الأول

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، فى يومها الأول بالمرحلة الأولي، قدمت الخدمة الطبية لعدد 11163 منتفعة بالمحافظة حتى الآن، وإجمالى الحاصلات على وسائل8951 سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن حملة "حقك تنظمي" انطلقت صباح أمس الأحد تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتقدم الخدمات الطبية بالمرحلة الأولى للحملة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد 224 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد 15 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من 116 طبيبا مدربا، و 314 ممرضة، و 465 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، فى 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهى "العاشر من رمضان، القنايات، الإبراهيمية، القرين، الحسينية، أولاد صقر، ديرب نجم، مشتول السوق، بلبيس، أبو حماد"، وتستمر لمدة 5 أيام من 12 حتى 16 يونيو الجاري.



وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين فى هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.







حملة حقك تنظمي بالشرقية (1)



حملة حقك تنظمي بالشرقية (2)



حملة حقك تنظمي بالشرقية (3)



حملة حقك تنظمي بالشرقية (4)







