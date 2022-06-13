تطوير المناهج الدراسية بالأزهر ومنظومة الابتكار على مائدة "لجان الشيوخ"

كتبت إيمان علي

تواصل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، جلساتها، اليوم الاثنين، لبحث عدد من الملفات والقضايا الهامة، وذلك عى هامش انعقاد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لنظر تعديلات قانون الرياضة.

وتواصل اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة "تيسير إجراءات التقاضى"، وتناقش اللجنة المالية والاقتصادية، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الشيخ بشأن الوقوف على معوقات التصدير والتصدي لحلها، وآخر من النائب محمود القط حول تفعيل آليات التمويل العقاري في مصر، واقتراح من النائب يحي الفخراني بشأن "القيمة المضافة للأعمال الفنية "، كما تنظر اقتراح مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن إعادة النظر في وضع المكسرات الطبيعية كجزء من من السلع الاستفزازية مع تخفيض التعريفة الجمركية على استيرادها.

فيما تطرح لجنة الخارجية، على مائدتها، تقرير المراجعة الطوعية لجمهورية مصر العربية فبراير 2020، وتأخد الرأي على تقرير العلاقات المصرية الأفريقية

وتواصل لجنة الدفاع والأمن القومى، اجتماعاتها لمناقشتها لقضية المخدرات ...الأخطار وسبل المواجهة من وجهة نظر الأمن القومى، بينما تجتمع لجنة الطاقة، لاستكمال نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي و25 عضوا بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتعقد اجتماع آخر، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى زكى بشأن إنشاء مرصد لأفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ إجراءات التكيف والمرونة في القارة الإفريقية، بحضور ممثلي الحكومة.

بينما تبحث لجنة الإسكان، اقتراحات برغبة مقدمة الأولى من محمد البنا حول بحث كيفية إقامة ممشى على فرع رشيد وتوسعة شارع البحر لمدينة المحمودية وآخر من النائب أحمد القناوي بشأن إنشاء ممشى مشابه لممشى أهل مصر على فرع دمياط من ناحية سمنود، واقتراح من النائب محمد وجيه حول عمل ممشى بطول حوالي 1,2 كيلو متر بمدينة شبراخيت، كما تستكمل نظر اقتراح من النائب وليد التمامي بشأن إنشاء كوبري المشاه في مدينة كفر سعد أعلى محطة القطار عند تقاطع طريق دمياط المنصورة الغربي مع مدخل طريق كفر سليمان .

وتطرح لجنة التعليم على مائدتها، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى حول استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة .

وفي سياق آخر تبحث لجنة الشباب والرياضة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحى بشأن خطة الحكومة لزيادة نسبة الاعتمادات المالية لبند الصحة والإسراع في دخول منظومة التأمين الصحى بمحافظة الشرقية، كما تنظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إدراج بعض التخصصات الطبية إلى قائمة العلاج على نفقة الدولة، بحضور ممثلي حكومة.

وتناقش اللجنة، الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن إنشاء استراتيجية وطنية للتوعية الشاملة .

وتناقش لجنة الزراعة، التصريح بحفر آبار مياه جوفية لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، كما تنظر لجنة الثقافة الإثنين مقترح من النائب محمد البنا وجيفارا الجافي بشأن تطوير ميناء شرم الشيخ وتحديثه وآخر من النائبة سها سعيد بشأن استحداث خط ملاحي سياحي يمر بجميع موانىء وأرصفة البحر الأحم

فيما تناقش لجنة حقوق الإنسان، إنجازات اللجنة على مدار دور الانعقاد الثانى، وتبحث اللجنة الدينية، الإثنين، تطوير المناهج الدراسية في الكليات الشرعية والعربية والأقسام المناظرة بجامعة الأزهر .

وتطرح لجنة الصحة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد قناوي بشأن تغير بروتكول التأمين الصحي الخاص بعمليات زراعة القوقعة، وتنظر اللجنة مقترح آخر من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء وحدة حسابية بالتأمين الصحي بالخارجة وفصلها عن التأمين الصحي بأسيوط ونقل تبعيتها إلى محافظة الوادي الجديد، واستكمال مناقشة الاقتراح المقدم منها بشأن بروتكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية عن التنسيق وتحديد آليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء.