تسجيل دخول وخروج 35 سفينة خلال عمليات التداول بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 35 سفينة خلال عمليات التداول.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 7سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.