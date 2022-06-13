ترحيب عربي بدعم الكويت لجائزة التميز الإعلامي

تقرير خاص

أكدت دولة الكويت التزامها بمساندة كافة الجهود التي تتم عبر أجهزة جامعة الدول العربية، وتستهدف تفعيل أداء الإعلام العربي وتشجيع المبادرات الرامية لخلق أجواء مواتية للإعلاميين العرب من أجل تطوير أدواتهم ودعم قدراتهم الإبداعيةأ بما ينعكس بشكل إيجابي على مستويات العمل الإعلامي في الدول العربية .

وأشار ممثل وزارة الإعلام الكويتية في اجتماع فريق الخبراء المكلف ببحث سبل تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي "بركات الوقيان"، إلى الدور الإيجابي المشهود لوزراة الإعلام الكويتية في دعم مسيرة الإعلام العربي عبر المشاركة الفعالة في اجتماعات فريق تطوير الجائزة التي أقرها محلس وزراء الاعلام العرب عام 2016 كأحد الأنشطة التي يتم تنظيمها ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الإعلام العربي في 21 أبريل من كل عام، مؤكدا حرص قيادات الوزارة وفي مقدمتهم الدكتور حمد روح الدين، على طرح مبادرات متكاملة تكفل تحقيق أهداف الجائزة، سعيا إلي تعظيم المردود المعنوي والمالي لها سواء بسواء " بهدف تحويل الجائزة إلي حلم لكل إعلامي عربي بما تمثله من قيمة معنوية وأدبية لا توصف، وعلامة فارقة في مسيرته المهنية، فضلا عن دورها في إثراء المناخ الإعلامي وتحفيز الأفكار الإبداعية وزيادة مستويات المنافسة بين القطاعات الإعلامية المختلفة".

وأشار الوقيان إلي اتفاق فريق الخبراء خلال الاجتماع الذي تم اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور ممثلين عن الدول المعنية علي عدد من المقترحات في مقدمتها تكثيف الترويج الاعلامي للجائزة لابراز أهميتها ومردودها المعنوي الكبير، فضلا عن تخصيص قيمة مالية مناسبة بما يضفي عليها أهمية مضاعفة وهو الاقتراح الذي تقدمت به وزارة الاعلام الكويتية وقوبل بترحيب كبير من المشاركين .

يذكر أن اجتماعات فريق الخبراء لتطوير جائزة التميز الاعلامي العربي انطلق اليوم بالقاهرة ويستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلي وزارات واجهزة الإعلام في الدول العربية .