تدريب بناء قدرات مسؤولي أندية السكان فى "الشباب والرياضة" بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، فعاليات دورات تدريبية لـ12 مركز شباب، وذلك لبناء قدرات 36 مسئولا من العاملين بأندية السكان، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر ومؤسسة اتجاه، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بإدارة المشروعات وتدريب الشباب.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية شباب ورياضة الأقصر، أنه تم عقد دورة تدريبية ل 12 مركز شباب، لبناء قدرات 36 مسئول من العاملين بأندية السكان والمتطوعين، والتي تدخل في خطة عمل أندية السكان 2022، وتم تنفيذ التدريب علي مدار 3 أيام بمركز التعليم المدني بالطود، وذلك فى الفترة من 9 حتى 11 يونيو 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبحضور فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب،

وتم عقد التدريب الذي يهدف إلى العاملين بمراكز الشباب (مديرين – مسئولي الانشطة – المتطوعين ) في عملية التنمية المستدامة، تحت مظلة مشروع رفع الوعي بقضايا السكان من خلال تزويدهم بمهارات التواصل الفعال، و فريق العمل وإدارة المتطوعين، والتشبيك والشراكات وكيفية الترويج للانشطة، وذلك بحضور خالد توفيق من وزارة الشباب والرياضة، وفؤاد محمد فؤاد ممثل مؤسسة اتجاه وعلاء عبد الحفيظ أحمد منسق أندية السكان بالأقصر، ولمياء خالد وعلاء ثابت منسقي مؤسسة اتجاه بالأقصر، حيث يهدف التدريب إلي دمج جدير بالذكر أن أندية السكان تعمل كمراكز خدمة مجتمعية بالمحافظات وقري حياة كريمة، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية من خلال إستخدام التقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام.



تدريب لبناء قدرات مسؤولى أندية السكان فى شباب ورياضة الأقصر (1)



تدريب لبناء قدرات مسؤولى أندية السكان فى شباب ورياضة الأقصر (2)



تدريب لبناء قدرات مسؤولى أندية السكان فى شباب ورياضة الأقصر (3)



تدريب لبناء قدرات مسؤولى أندية السكان فى شباب ورياضة الأقصر (4)