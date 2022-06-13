بتروناس الماليزية تتطلع لزيادة الاستثمارات في مشروعات الغاز في مصر

كتبت - مروة الغول

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع تنجكو محمد توفيق رئيس مجموعة بتروناس الماليزية والوفد المرافق استثمارات المجموعة الحالية في مصر، وناقش أهم خططها لضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى ضوء اهتمام المجموعة الماليزية بالفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة لصناعة الغاز الطبيعى في مصر وتطلعها لزيادة الاستثمارات في هذا المجال خاصة انها تعمل في مصر منذ اكثر من عقدين .

وشهد اللقاء بحث موقف مشروع المرحلة العاشرة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى بحقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط الذى تشارك فيه بتروناس مع شركة شل العالمية المُشغل الرئيسى، حيث اكدت التزامها بالعمل لتنفيذ المشروع وإنجاز اعمال هذه المرحلة .

كما تم استعراض الفرص المتاحة لزيادة استثمارات بتروناس الماليزية في مصر في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى، وتطرقت المباحثات الى استثمارات بتروناس الحالية فى مشروعات تصدير الغاز الطبيعى المسال في مصر من خلال شراكتها الحالية في مجمع ادكو على ساحل البحر المتوسط، والفرص المتاحة لزيادة تلك الاستثمارات خاصة مع تنامى الطلب العالمى على الغاز الطبيعى المسال، وارتفاع أسعار الغاز والبترول عالمياً .

واكد رئيس مجموعة بتروناس انها مستمرة في استثماراتها في مصر التي تملك مستقبلاً واعداً في المنطقة في مجال انتاج الغاز الطبيعى و مشروعات تصدير الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط ، مؤكداً ان هناك فرص مهمة في مصر للإستثمار في مشروعات تصدير الغاز الطبيعى المسال.

وأضاف ان مصر تُعد واحدة من الدول القليلة التي تجمع بين كافة المقومات التنافسية مثل وفرة موارد الغاز الطبيعى والموقع الفريد والبنية التحتية الهائلة مما يجعلها دولة محورية اقليمياً في تجارة ونقل امدادات الغاز الطبيعى المسال من شرق المتوسط الى أوروبا وأن الوقت الحالي هو الأنسب لمصر فى هذا الصدد، لافتاً الى أن مصر ستستفيد ايضاً من الغاز الطبيعى كخيار انتقالى ملائم في تحقيق التحول الذكى لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل التوجه العالمى نحو الوقود صديق البيئة.

حضر المباحثات الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) و المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول و الدكتور سمير رسلان نائب رئيس شركة ايجاس للاستكشاف .