النطق بالحكم فى قضية اتهام شخص بقتل ابنى شقيقه بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، قرار محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وأمير جورجي المطيعي، ومحمد عبد الشافي محمد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب، حكمها بإحالة أوراق صياد لفضيلة المفتي، لاتهامه بقتل نجلي شقيقه في قرية دمرو بمركز سيدي سالم لخلافات على الإرث.

كان المتهمون "محمد.ع.أ.أ"، 47 سنة، صياد، ونجله "أحمد.م.ع.أ"، 19 سنة، طالب، قد قاموا في يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدي سالم، بقتل المجني عليهما نجلي شقيق الأول عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.

وتبين من قرار إحالتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أن كلا المتهمين انتقلا إلى موقع الحادث، حيث أيقنا سلفا تواجد المجني عليهم داخل المزرعة السمكية المقامة على الأرض إرثهم جميعا، وتقدم المتهم الأول تجاههم مشهرا السلاح الناري المرخص له "بندقيته الخرطوش" وأخرج له المتهم الثاني الذخيرة التي ذخر به سلاحه وتوجه صوب المجنى عليهما وأطلق الأول في مواجهتهما خمسة أعيرة نارية أصابت المجني عليهما فأحدثت بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحيهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تبين أن المتهمين قد استعرضوا القوة بأن قاموا باستعراض القوة والتهديد على المجنى عليه "أحمد.ع.أ.أ"، وذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به وبممتلكاته وفرض السطوة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتعريض حياته للخطر، وتكدير أمنه وسكينته وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها جرائم أخرى.