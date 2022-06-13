المفوضية تحتفل بالفائزين الـ12 في علامة التراث الأوروبي

كتبت: هناء أبو العز

تنظم المفوضية الأوروبية غدًا بحفل توزيع جوائز علامة التراث الأوروبي لعام 2022 بالمواقع الـ12 التي تم اختيارها في عام 2021.

وخلال الحدث الذي يستمر يومين ، يحتفل بالمواقع التي لعبت دورًا مهمًا في تاريخ وثقافة أوروبا وتحت مظلة السنة الأوروبية للشباب ، سيتناول النقاش الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب لحماية التراث الثقافي للاتحاد الأوروبي والتاريخ المشترك.

من جانبه قال المفوض جبرائيل :التراث الثقافي هو روح أوروبا، وهو تعبير عن هويتنا الأوروبية ، ويشكل حياتنا الجماعية ومستقبلنا، واليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، يحتاج إلى الحماية والاعتراف، وأشجع جميع المواطنين الأوروبيين على زيارتها وتجربة قيمتها الثقافية بشكل مباشر ".

يصادف عام 2022 أيضًا الذكرى السنوية العاشرة لعلامة التراث الأوروبي ، وفي هذه المناسبة سيتمكن المشاركون من التواصل مع صانعي السياسات والخبراء وأصحاب المصلحة.