اليوم السابع
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المفوضية تحتفل بالفائزين الـ12 في علامة التراث الأوروبي

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:57 م
المفوضية تحتفل بالفائزين الـ12 في علامة التراث الأوروبي رئيسة المفوضية الاوروبية
كتبت: هناء أبو العز

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تنظم المفوضية الأوروبية غدًا بحفل توزيع جوائز علامة التراث الأوروبي لعام 2022 بالمواقع الـ12 التي تم اختيارها في عام 2021.
 
وخلال الحدث الذي يستمر يومين ، يحتفل  بالمواقع التي لعبت دورًا مهمًا في تاريخ وثقافة أوروبا   وتحت مظلة السنة الأوروبية للشباب ، سيتناول النقاش الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب لحماية التراث الثقافي للاتحاد الأوروبي والتاريخ المشترك. 
 
من جانبه قال المفوض جبرائيل :التراث الثقافي هو روح أوروبا، وهو تعبير عن هويتنا الأوروبية ، ويشكل حياتنا الجماعية ومستقبلنا، واليوم ، أكثر من أي وقت مضى ، يحتاج إلى الحماية والاعتراف،  وأشجع جميع المواطنين الأوروبيين على زيارتها وتجربة قيمتها الثقافية بشكل مباشر ". 
 
يصادف عام 2022 أيضًا الذكرى السنوية العاشرة لعلامة التراث الأوروبي ، وفي هذه المناسبة سيتمكن المشاركون من التواصل مع صانعي السياسات والخبراء وأصحاب المصلحة.  

المفوضية الاوروبية

التراث الاوروبى

تاريخ اوروبا



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