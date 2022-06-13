المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض يحذر من تفشي متحورين جديدين من أوميكرون

كتب أحمد عرفة

حذر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض من تفشي متحورين جديدين من أوميكرون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وسجلت العديد من الدول الأوروبية زيادة فى الإصابات بفيروس كورونا فى الأسابيع الأخيرة ويخشى الخبراء الصحيون من موجة جديدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى العدوى الأكبر التى يبدو أن المتغيرات الفرعية من أوميكرون BA.4 و BA.5 خاصة مع إلغاء طوارئ كورونا وانخفاض التدابير الوقائية مع انخفاض معدلات التطعيم فى بعض الدول.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه تم اكتشاف المتغيرات الفرعية BA.4 و BA.5 ، كما أوضحت وكالة الصحة العامة الفرنسية ، لأول مرة فى جنوب إفريقيا، وكانت الوكالة قالت فى وقت سابق أن ذروة كورونا انتهت فى مايو وكان تأثيره معتدلا إلا أن فرنسا الآن تشهد أكبر حالات الإصابة بالوباء".