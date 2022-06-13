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المحكمة الاقتصادية تغرم عبد الناصر زيدان 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف خالد الغندور

الإثنين، 13 يونيو 2022 02:08 م
المحكمة الاقتصادية تغرم عبد الناصر زيدان 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف خالد الغندور الإعلامي عبد الناصر زيدان- أرشيفية
كتب: أحمد حسنى

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قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتغريم الإعلامي عبد الناصر زيدان 20 ألف جنيه، فى اتهامه بسب وقذف الكابتن خالد الغندور.
 
 
وقررت محكمة القاهرة الاقتصاديه، فى وقت سابق ، فى دعوى الإعلامى خالد الغندور ضد الإعلامى عبد الناصر زيدان، بإلزام الأخير بمبلغ نصف مليون جنيه، حيث كان الغندور قد طالب بتعويض 10 ملايين جنيه، بسبب أغنية بثها الأخير للسخرية من الإعلامى خالد الغندور وقصار القامة على حد وصف الدعوى أمام المحكمة. 
 
كان أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم عليه بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه، جراء نشره فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية ساخرة من الغندورووضعه صور كرتونية.
 
وحوت كلمات تلك الأغنية - حسب الدعوى-  ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.

الإعلامي عبد الناصر زيدان

محكمة القاهرة الاقتصاديه

تهمة السب والقذف



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