القبض على 4 أشخاص قبل ترويجهم 4 كيلو حشيش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، القبض على 4 أشخاص ، لحيازتهم 36 قطعة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية.



البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام كل من " ف م أ " 53 ، ونجله " م " 21 عاما عامل و" م إ م "38 عاما سائق مقيمين مركز فاقوس، و" م و " 36 عاما صانع ومقيم أبوكبير، بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين لهم بمدينة أبوكبير، أثناء استقلالهم دراجتين بخاريتين، وضبط بحوزتهم 36 قطعة من مخدر الحشيش تزن ما يقرب من 4 كيلو جرامات تقريبا، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9008 جنح مركز شرطة ابوكبير لسنة 2022 وتم إحالته للنيابة العامة.



يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.



وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين