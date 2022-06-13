اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 09:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على متهم بقتل جاره بسبب خلافات بينهما فى البساتين

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:40 م
القبض على متهم بقتل جاره بسبب خلافات بينهما فى البساتين إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، بعدما تعدى على جاره بمنطقة البساتين، عقب التعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقله إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى بدائرة قسم البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص، وقوع مشادة بين شخصين توجد بينهما صلة قرابة بسبب خلافات جيرة ، وتعدى أحدهم على الأهالى وتطورت لمشاجرة وتعدى فيها المتهم على جاره بسلاح أبيض ولقى مصرعه وتم ضبط المتهم واحالته للنيابة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

 

 

 


امن القاهرة

جريمة قتل

اخبار عاجلة

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة