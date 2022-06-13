القبض على متهم بقتل جاره بسبب خلافات بينهما فى البساتين

كتب أحمد عبد الهادى

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، بعدما تعدى على جاره بمنطقة البساتين، عقب التعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقله إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى بدائرة قسم البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص، وقوع مشادة بين شخصين توجد بينهما صلة قرابة بسبب خلافات جيرة ، وتعدى أحدهم على الأهالى وتطورت لمشاجرة وتعدى فيها المتهم على جاره بسلاح أبيض ولقى مصرعه وتم ضبط المتهم واحالته للنيابة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.