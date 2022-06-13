القبض على عصابة تسرق بالوعات الصرف الصحى بالوادى الجديد

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالوادى الجديد، لسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد، قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الخارجة) بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بدائرة القسم بإستخدام دراجة نارية "تروسيكل".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم التروسيكل قيادة أحدهم، وبحوزتهم (عدد من أغطية بالوعات صرف صحى).. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة أغطية البالوعات وأضافوا بقيامهم بإرتكاب وقائع سرقات مماثلة وبيعها لـ (تاجر خردة "سيئ النية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة) أمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد 10 أغطية بالوعات) إعترف بشرائها من المتهمين فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.