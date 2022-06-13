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الرئيس السيسي: شكرًا لكل المزارعين اللى وردوا القمح

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:43 ص
الرئيس السيسي: شكرًا لكل المزارعين اللى وردوا القمح الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار في الدولة، موضحًا:" يجب الحفاظ على حالة الاستقرار في الدولة، وتجنب الضغط على المواطنين، ومش بقول استقرار عشاني، لا والله، والله العظيم لما بتكلم عن حالة رضا مجتمعي واستقرار ولا استهدف حفظ الرئيس، والله بتكلم عن حياة 100 مليون".
 
وقال خلال كلمته بافتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، :"دوركم حماية الناس، والموضوع أكبر من ذلك، والظروف الحالية تتطلب التواجد والشعور والناس والتخفيف عنهم.. الموضوع ضاغط، وإحنا مفيش عندنا نقص في أي حاجة، وبشكر كل المزارعين اللى وردوا القمح حتى الآن وأرجوا نحييهم كلنا".
 
 

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