بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف، إلى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف، إلى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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