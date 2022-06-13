اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 10:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسى: ليس مطلوب من الإعلام الحديث بشكل إيجابى بل نقل الحقيقة

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:42 م
الرئيس السيسى: ليس مطلوب من الإعلام الحديث بشكل إيجابى بل نقل الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجهاً حديثه  لعدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات،:" يا جماعة انتبهوا أنتم عاوزين يكون عندكم رؤية ..وأنا مطلوب أوفرها..وأنا بالمناسبة أي حد يخش على رئاسة الجمهورية في كل الموضوعات اللى بتتكلم فيه ببيانتها موجودة ..طيب فيه مشاكل ..أنا موافق تعالوا نشوف المشكلة مع المختص ونتحرك فيها".

وأضاف الرئيس السيسى،:" بالمناسبة مش مطلوب ابداً منكم أنكم تتكلموا بشكل إيجابى علشان تدعم حد..أنا عاوزك تشوف الحقيقة وتقولها للناس".

وأكد الرئيس السيسى، أن بناء الفهم الحقيقى بقدرتنا وتحديتنا سيجعل المواطن يتحمل ويشكل حصانة ومناعة لدى المواطنين، وتابع:" كمسئولين نتكلم بصدق والإعلام يتكلم بفهم".

 

 

 


الرئيس السيسى

اخبار مصر

الاعلام

رئاسة الجمهورية



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي خلال لقائه بالإعلاميين: "محدش هيقرب من مياه مصر بس أنا كلامى مش كتير".. وثورة 30 يونيو لم تحدث فى التاريخ.. ولم يتحرك شعب بهذا الحجم.. وحريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:31 م

الرئيس السيسى: أنا غير قلق أبدا لأن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:30 م

رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يستقبل رئيس الوزراء المصرى.. العليمى: استطعتم بحكمة الرئيس السيسى تغيير الواقع وحققتم نجاحا مبهرا فى قطاع الكهرباء.. ومصطفى مدبولى: كل الدعم لليمن الشقيق بتوجيهات من الرئيس

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:28 م

الرئيس السيسي عن الحوار الوطنى: لازم يبقى أرضية مشتركة تجمعنا ونسمع بعض

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة