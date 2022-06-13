الرئيس السيسى: ليس مطلوب من الإعلام الحديث بشكل إيجابى بل نقل الحقيقة

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجهاً حديثه لعدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات،:" يا جماعة انتبهوا أنتم عاوزين يكون عندكم رؤية ..وأنا مطلوب أوفرها..وأنا بالمناسبة أي حد يخش على رئاسة الجمهورية في كل الموضوعات اللى بتتكلم فيه ببيانتها موجودة ..طيب فيه مشاكل ..أنا موافق تعالوا نشوف المشكلة مع المختص ونتحرك فيها".

وأضاف الرئيس السيسى،:" بالمناسبة مش مطلوب ابداً منكم أنكم تتكلموا بشكل إيجابى علشان تدعم حد..أنا عاوزك تشوف الحقيقة وتقولها للناس".

وأكد الرئيس السيسى، أن بناء الفهم الحقيقى بقدرتنا وتحديتنا سيجعل المواطن يتحمل ويشكل حصانة ومناعة لدى المواطنين، وتابع:" كمسئولين نتكلم بصدق والإعلام يتكلم بفهم".