الرئيس الأوكرانى: الخسائر البشرية فى معارك سيفيرودونيتسك مخيفة

كتب أحمد عرفة

قال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن الخسائر البشرية فى معارك سيفيرودونيتسك مخيفة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وصف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسى "الغرفة العليا للبرلمان" فلاديمير جباروف التصريحات البولندية المتعلقة بإمكانية نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا بأنها تتجاوز الواقع وتدل على اضطرابات عقلية.

وقال جباروف - فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن "هذه التصريحات تتجاوز الواقع وتمثل نوعا من الاضطراب العقلى، لأنه لا يحق لأى سياسى الإدلاء بمثل هذه التصريحات".

وأضاف أن "هذه التصريحات تشبه تصريحات الشخص غير المتزن عقليا وتدل على أنه لا يفهم ما هى الأسلحة النووية فى أوكرانيا، ومن الصعب شرح كيف يمكن لديبلوماسى سابق رفيع المستوى أن ينطق بمثل هذه الأقوال"، مؤكدا أن الغرب غض الطرف غير مرة عن الوفاء بالتزاماته.