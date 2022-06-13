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الدول الأوروبية تقرر استئناف دعمها المالى للسلطة الفلسطينية بدون شروط

الإثنين، 13 يونيو 2022 05:26 م
الدول الأوروبية تقرر استئناف دعمها المالى للسلطة الفلسطينية بدون شروط الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن
كتب: أحمد جمعة

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صوتت غالبية الدول الأوروبية على قرار إعادة استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية المتوقف منذ عامين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية اليوم الاثنين.

وقالت مصادر لوكالة معا، "إن 26 دولة أوروبية من أصل 27 قررت استئناف الدعم المالي للسلطة بدون شروط"، مضيفة أن هذا الدعم مخصص نحو 80 % منه لصالح المشاريع والمستشفيات والمساعدات فيما يذهب 20% لخزينة السلطة الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن هذا الدعم تصل قيمته إلى 250 مليون يورو سنويا، ويتوقع أن يتم تحويل كامل المبلغ عن عامين مع الأشهر القادمة، مؤكدة أن هذا التمويل لن يساعد في حل أزمة الرواتب في السلطة الفلسطينية خاصة مع الفجوة الكبيرة، وحلها الوحيد هو الافراج عن الأموال المحتجزة لدى اسرائيل، واستئناف الدعم المالي الأمريكي العربي بشكل كبير.

 

 


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