وقال بارزاني - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه سيتابع التطورات اللاحقة لقرار الاستقالة.

وكان مقتدى الصدر قد لوح يوم الخميس الماضي، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تشكل حكومة "أغلبية وطنية"، كما وجه أعضاء كتلته النيابية بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.

وأعلن نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان مساء أمس الأحد، ووافق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي .

وقال الصدر ، في بيان ، إنه طلب من رئيس كتلته أن "يقدم استقالة الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب"، مضيفا " هذه الخطوة تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".