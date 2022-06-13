اليوم السابع
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التنسيق مع مسؤولى الطب البيطرى بالجيزة لضبط نسناس فى الشيخ زايد

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:18 م
التنسيق مع مسؤولى الطب البيطرى بالجيزة لضبط نسناس فى الشيخ زايد نسناس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نسقت مديرية أمن الجيزة مع مسؤولي الطب البيطري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط نسناس طليق يتنقل بين نوافذ وأسطح العقارات بمدينة الشيخ زايد. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من المواطنين، بوجود نسناس طليق يتنقل بين النوافذ وأسطح العقارات بمدينة الشيخ زايد. عقب التأكد من صحة البلاغ، تم التنسيق مع مسؤلي الطلب البيطري لضبط النسناس.
 
 
وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن النسناس الطليق خاص بمواطن فر هاربا منه ولم يتمكن من ملاحقته، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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