التحقيقات: المتهمون بسرقة مواطن فى النزهه أوهموه بتوفير عملة صعبة له

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن المتهمين بالاستيلاء على أموال من مواطن بمنطقة النزهه، اوهموه بأنهم تجار عملة، ويمكنهم توفير عملة صعبة "دولار" له، واتفقوا معه على التقابل في مكان، وبمجرد وصوله انتحلوا صفة ضباط شرطة ودفعوه داخل سيارة ملكهم، واستولوا على المبالغ المالية بحوزته وفروا هاربين، كما اعترفوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

كانت الداخلية نجحت في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، بأسلوب انتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية)، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، من خلال أحد أصدقائه بمحافظة الشرقية، والذى أوهمه بقدرته على استبدال العملة المحلية إلى العملة الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية الاستبدال، وعقب وصوله فوجئ بمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" منتحلين صفة "رجال شرطة"، واصطحبوه داخل السيارة واستولوا منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (8 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (7) من المتهمين وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الهارب، باستخدام السيارة المشار إليها. كما تم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية - دراجة نارية) ، وأضاف أحدهم أن باقى المبلغ المالى المستولى عليه طرف (شقيقه - مقيم بمحافظة الشرقية)، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، وبمواجهته إعترف وأقر بعلمه بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم وإتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.