البرهان يؤكد أهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن في دارفور

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وجَّه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بأهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور (غرب السودان)، ومحاربة الانفلاتات الأمنية، والعمل على تعزيز ودعم المصالحات المجتمعية.

واطمأن البرهان على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بولايات دارفور، وذلك لدى لقائه الأحد مع حكومة إقليم دارفور، برئاسة حاكم الإقليم مني أركو مناوي، ونائبه محمد عيسى عليو، وبحضور ولاة ولايات شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، وغرب دارفور خميس عبد الله أبكر، وجنوب دارفور حامد التجاني هنون، وشرق دارفور محمد آدم عبد الرحمن، ووسط دارفور سعد آدم بابكر.

وقال والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن –في تصريح صحفي– إن اللقاء ناقش عدداً من القضايا التنموية والخدمية التي تهم الإقليم، وقانون الإدارة الأهلية في دارفور.

وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه لمشروع تأسيس الصندوق القومي لعودة النازحين واللاجئين واستقرار الرحل.

وأضاف والي شمال دارفور أن اللقاء شدد على أهمية دعم القوات النظامية في الإقليم لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين في دارفور، لافتا إلى أن البرهان سيتسلم تقريراً مفصلاً من اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية بشأن القوات النظامية التي سيتم تخريجها خلال الفترة المقبلة لدعم الأمن في الإقليم.