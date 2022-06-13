الانتهاء من أعمال رصف شارع طلعت ضرغام بالخارجة بتكلفة 3 ملايين جنيه.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين ، عن الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق الواصل من ميدان طلعت ضرغام وحتى موقف الأقاليم بمدينة الخارجة، بطول 1,2 كم بتكلفة 3 مليون جنيه،وذلك بعد إنتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بالمنطقة وذلك في إطار تحسين مستوى خدمات الطرق الداخلية و ترميم ورصف مسار حفر شبكات الغاز الطبيعي بأحياء مدينة الخارجة .

واضاف المحافظ أنه جرى البدء في أعمال الترميم بشارع وصفي وشارع البوسطة القديم بطول كيلو متر في إطار خطة المحافظة لرصف الطرق الداخلية، حيث وجه المحافظ مديرية الطرق والنقل بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف التي تشمل توسعة الطرق وترميم الحفر، وذلك في أقرب وقت لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات بالطريق.



رصف الطرق بالوادى الجديد (1)



رصف الطرق بالوادى الجديد (2)



رصف الطرق بالوادى الجديد (3)



رصف الطرق بالوادى الجديد (4)



رصف الطرق بالوادى الجديد (5)