الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الإكوادور وكينيا ونيوزيلندا في التجارة والمناخ

وافقت المفوضية الأوروبية ووزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي وإكوادور وكينيا ونيوزيلندا على العمل بشكل مشترك لتشكيل تحالف شامل لوزراء التجارة بشأن المناخ.، بما يعكس التزامهما المشترك بجعل مكافحة تغير المناخ في صدارة السياسات التجارية.

ووفقًا لبيان نشره الاتحاد الأوروبى فإن الوزراء يريدون تعزيز الحوار على المستوى الوزاري ، بحيث يمكن للسياسات التجارية والتجارية أن تدعم أهداف باريس المناخية ، والتنمية المستدامة ، والاستدامة البيئية ، والانتقال العادل.

وسيجتمع القادة المشاركون في يوليو لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية لإنشاء هذا التحالف الجديد، وسيأخذون في الحسبان الآراء التي أعرب عنها وزراء تجارة الدول، لوضع خطة القيادة المشتركة لتنظيم الاجتماع الأول للتحالف في أوائل العام المقبل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ومفوض التجارة ، فالديسقال دومبروفسكيس : " أنا فخور بالعمل مع وزراء الإكوادور وكينيا ونيوزيلندا على هذه المنصة الشاملة لتعزيز التعاون في التجارة والمناخ والاستدامة البيئية.

وتعتبر مكافحة تغير المناخ من أولويات الاتحاد الأوروبي، حيث تلعب التجارة دورًا مهمًا في مواجهة هذا التحدي .